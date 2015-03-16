مصدر: القاهرة لم تضع أى تصور يتعلق بمصير النظام السورى(تحديث)

نفى مصدر مسئول ما أوحى به البعض عبر وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية مِن أن هناك أجندة معدة سلفًا لمؤتمر القاهرة الموسع للقوى الوطنية السورية المقرر عقده هذا الربيع، كما نفى أن يكون قد تم التطرق فى القاهرة لتصور يتعلق بمستقبل أو مصير النظام السورى، مؤكدًا أن مصر منذ بداية جهودها لا تسعى سوى إلى توحيد صفوف القوى السورية وهى حريصة على أن تتأسس تلك الجهود على الاسترشاد برأى السوريين الوطنيين أنفسهم دون تدخل من جانبها أو السماح لأطراف خارجية بالتدخل.

وذكر المصدر أن بعض الشخصيات والقوى التى لها مصلحة فى استمرار انقسام المعارضة السورية سعت منذ بدأ الحديث عن اجتماع القاهرة لإفشال مسيرة التوحيد من خلال إطلاق الشائعات والمزايدة على الدور المصرى أو على القوى الوطنية والثورية التى تنشط تحت رعاية مصرية للتوصل لرؤية مشتركة للحل فى سوريا.