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مصادر عسكرية يمنية: قائد قوات الأمن الخاص ينهى تمرده

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مصادر عسكرية يمنية: قائد قوات الأمن الخاص ينهى تمرده مصادر عسكرية يمنية: قائد قوات الأمن الخاص ينهى تمرده
أعلنت مصادر عسكرية يمنية ، أن قائد قوات الأمن الخاص فى مدينة عدن جنوب اليمن العميد عبد الحافظ السقاف، الذى وصف بأنه موال للرئيس السابق على عبد الله صالح والحوثيين ، أضطر لإنهاء تمرده على قرار رئاسى بإقالته.

وأوضحت المصادر العسكرية فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أمس الأحد، أن الرئيس عبد ربه منصور هادى وجه رسالة شديدة اللهجة للقائد العسكرى المتمرد، الذى أضطر إلى إنهاء تمرده ، فى ظل استمرار توافد وحدات من قوات الجيش ومسلحين قبليين من عدة محافظات جنوبية إلى عدن لمساندة هادى لمواجهة ذلك التمرد.

وكان السقاف رفض تسليم معسكر قوات الأمن الخاص فى عدن وأدلى بتصريحات نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين والرئيس صالح تضمنت تهديدات للرئيس هادى والقوات الموالية له فى عدن، لكنه برر موقفه حينها بأنه حريص على أن تتم عملية تسليم المعسكر وفقًا لاعتبارات عسكرية لم يلتزم بها الرئيس هادى فى قراره.
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