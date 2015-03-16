الكيوي والفراولة لبشرة نضرة لا تحتاج إلى مكياج

من المتعارف عليه أنّ الفراولة هي واحدة من الفواكه المعروفة في ترطيب البشرة والعناية بإشراقتها، ولكن هل فكرت من قبل في مزيج الفراولة والكيوي!

إنّ هذا المزيج يتميز باحتوائه على عناصر الفراولة وعناصر الكيوي التي تمتزج سويّاً لتصنع أبرع مكونات نضارة البشرة وإشراقتها. فاستخدام هذين المكونين معاً سيقدمان لك البشرة التي لطالما حلمت بالحصول عليها. استفيدي من مزيج الكيوي والفراولة الفريد في الحصول على بشرة نضارة ومشرقة.

كل ما عليك هو اتباع الطريقتين التاليتين:

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1.تناول الكيوي والفراولة:

احرصي على تناول شرائح من الكيوي مع شرائح من الفراولة سويّاً. فالكيوي غني بالفيتامينات والمعادن المغذية لبشرتك وكذلك الفراولة غنية بالفيتامينات والمعادن المغذية للبشرة والمكملة للفيتامينات والمعادن المتواجدة في الكيوي. ليشكلان بذلك مزيجاً من أفضل العناصر التي تحتاجها البشرة. ولا تنسي إضافة القليل من اللبن على شرائح الفراولة والكيوي لتحصلي على فوائد مضاعفة؛ كما عليك الحرص على تناولهم فور تقطيعهم لتحصلي على كافة الفوائد الغذائية الموجودة بهم.

2.قناع موضعي مغذٍ للبشرة.

المكونات:

-ثمرتان من الفرولة المهروسة.

-ثمرة كيوي مهروسة.

-قطرات من عصير الليمون.

-ملعقتان من السكر.

الطريقة:

امزجي الفراولة والكيوي وعصير الليمون جيداً، ودلكي بهما بشرتك بطلف؛ مع مراعاة طحن السكر إذا كانت بشرتك حساسة. كرري هذا القناع أسبوعيّاً لتلاحظي الفرق في نضارة بشرتك وإشراقتها مع مرور القليل من الوقت.

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