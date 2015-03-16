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50 صورة لاستقبال الربيع بشعر من ألوان قوس قزح

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50 صورة لاستقبال الربيع بشعر من ألوان قوس قزح 50 صورة لاستقبال الربيع بشعر من ألوان قوس قزح

الأحد 15-03-2015 17:41

إذا كنت تعتقدين أنّ النجمات وحدهنّ يحقّ لهنّ صبغ شعرهنّ بألوان قوس قزح، فأنت مخطئة بالتأكيد. ما من سبب يدفعك إلى التقيّد بالقصّات والصبغات التقليديّة، وتحديداً في فصل الربيع، الذي ينبض بالألوان المشعّة.
اليك أجمل الصور، التي جمعناها من مواقع التواصل الإجتماعي، لفتيات تخطّين الحدود بصبغ شعرهنّ بالوان قويّة. تابعي الصور، واكتشفي آخر صيحات الشعر لربيع وصيف 2015.
هل تتجرّئين على خوض هذه التجربة الجماليّة؟ أيّ لون تجدينه الأنسب لك؟

تابعي أيضاً: للمرأة السمراء: خطوات الحصول على شعر كيم البلاتينيوم
لتطبيق الصبغات الملوّنة، تحتاجين إلى:
-صبغات ملوّنة بالأصفر والأحمر والأزرق، شرط أن تكون من العلامة التجاريّة نفسها.
-فرشاة الصبغ
-وعاء لخلط الألوان
-ورق الموينيوم أو أغطية بلاستيكيّة
-العديد من ربطات الشعر
-قفّازات نيلون
إليك خطوات صبغ الشعر بألوان قوس قزح:
-إذا كان شعرك أسود، عليك أوّلاً صبغه باللون الأشقر الفاتح أو البلاتينيوم.
-اغسلي شعرك جيّداً، ولا تستخدمي البلسم قبل تطبيق الصبغة.
-قسّمي شعرك إلى أقسام مختلفة بالطريقة التي تريدين أن تدمجي الألوان بها.
-استخدمي الفرشاة المخصّصة للصبغ، وضعي لون الصبغة التي تريدينه بدقّة على كلّ قسم، من دون ان تلمسي أقساماً أخرى.
- غلّفي الشعر بغلاف بلاستيكي.
-تذكّري، ألوان قوس قزح هي : الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.
-اتركي الصبغة على شعرك لمدّة تتراوح بين الثلاثين دقيقة إلى الساعة.
-استخدمي منشّف الشعر، ذلك أنّ الحرارة تساعدك على تثبيت اللون بسرعة.
-شطّفي كلّ قسم وحده، كي لا تمتزح الألوان.
-ضعي القليل من البلسم على شعرك.

 

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