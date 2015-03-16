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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/16

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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/16 حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/16
يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يكون هذا العام عامًا لمتوسط المواطنين وزيادة فى عبء العمل والمسئوليات ومن المرجح أن تكون النتائج إيجابية ومفيدة للمحامين والعاملين فى الشركات القانونية والمحاكم والحكومة هذا العام، ويرجح أيضًا أن يكون هناك تغيير فى مكان الإقامة، وشراء الأراضى والعقارات. وعلى المستوى الصحى، لعام 2015 الظروف لن تكون مواتية جدًا لمواليد . الحوادث والجروح والكدمات والحروق، ويجب أن يكون الدلو حذرًا.

توقعات كارمن شماس ليوم الاثنين 16 مارس


>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب هذا البرج على النحو المهنى أن يبذل جهدًا كبيرًا ليظهر بشكل أفضل من زملائه فى العمل، وستكون هناك علامة فارقة فى مصلحته.
>وعلى الصعيد العاطفى تتوقع شماس أنه ستكون هناك علاقة جديدة مع حبيب من خارج محيطك، لكن التخلص من الشريك السابق لن يكون سهلاً.

توقعات نجلاء قبانى للدلو فى شهر مارس


>لن تكون مرتاحًا فى هذا العام عزيزى الدلو وأنا آسفة أن أبدأ بهذه الطريقة، لافتة إلى أن زحل فى أغلب أوقات العام فى برج الدلو ما يشمل العلاقات المقربة بخيبة أمل أو فراق أو بعد وقد تكون معرضًا للنزاعات العائلية والزوجية.
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مصر 365

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