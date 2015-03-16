حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/3/16

تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى لأصحاب برج الحوت على مدار عام 2015، أن وجود المشترى فى برج الأسد يمنحك العام الأفضل للترقية إذا لم تكن قد نلتها خاصة لو كنت تعمل فى مجال القضاء أو الفلسفة أو الكتابة أو النشر أو الفن بكل أنواعه فأنت مؤثر على الآخرين والعام مميز لأمور التعليم ولمؤسسات الدولة والأفضل سيكون ماليًا فهو عام للمال بامتياز عكس العام السابق فقد كنت متعبًا صحيًا وماليًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مهنيًا: حبّك لمهنتك يجعلك تعمل بصدق وتعطى كل ما لديك، ما يكسبك احترام المسئولين. عاطفيًا: يفرض عليك الشريك ضغوطًا كبيرة ويطلب منك اتخاذ قرار حاسم وخطير.
>اجتماعيًا: شعبيتك فى تصاعد مستمرّ، الجميع معجب بشخصيتك القوية والجذابة.
>ينصح فرعون أصحاب البرج بضرورة التعاطى مع الأمور بشكل أكثر جدية لكى يتمكن من تحقيق الأهداف، وعلى المستوى العاطفى، يتعين على الحوت بحث أسباب الخلاف مع الشريك وقول الحقيقة لضمان استمرار العلاقة.
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توقعات ماجى فرح ليوم الاثنين 16 مارس 2015 لأصحاب برج الحوت
>مهنيًا: حبّك لمهنتك يجعلك تعمل بصدق وتعطى كل ما لديك، ما يكسبك احترام المسئولين. عاطفيًا: يفرض عليك الشريك ضغوطًا كبيرة ويطلب منك اتخاذ قرار حاسم وخطير.
>اجتماعيًا: شعبيتك فى تصاعد مستمرّ، الجميع معجب بشخصيتك القوية والجذابة.
توقعات محمد فرعون لشهر مارس لأصحاب برج الحوت
>ينصح فرعون أصحاب البرج بضرورة التعاطى مع الأمور بشكل أكثر جدية لكى يتمكن من تحقيق الأهداف، وعلى المستوى العاطفى، يتعين على الحوت بحث أسباب الخلاف مع الشريك وقول الحقيقة لضمان استمرار العلاقة.
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