حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/3/16

إن التعرف على مولود برج الجدى عملية دقيقة من الصعب أن تـتم بسهولة ما لم يسبقها التزود ببعض المعلومات التى تـُعتبر نقطة انطلاق نحو تلك الشخصية المعقدة، ويدل مظهره إذا ما قورن بسواه على أنه فى وضع سيء نسبيًا، ومع ذلك تـُثبت الأيام أن الغلبة له فى النهاية، يرتـفع حول هذا الإنسان جدار متيـن من الوحدة والعُزلة هو فى الظاهر من صُنع يديه. أما ضمنًا فالرجل فى برج الجدى إنسان عاطفى يسعى لكسب الإعجاب بأى طريقة. توقعات كارمن شماس ليوم الاثنين لأصحاب برج الجدى

>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب برج الجدى اليوم الاثنين 16 مارس أن يكون هناك حجم كبير من الصعوبات التى تعترض طريقهم وتحبط رغباتهم. وتقول: "لا تقلق أبدًا؛ قريبًا ستكون أنت البطل، وستجد بعض المتعة فى هذا المزيج، وفى محاولة للطمأنة وتضيف: "لا تستعجل بلوغ القمة لآن العجلة قد تقودك إلى الخلف ثابر على الطريق ولا تأبه بالصعوبات الصغيرة ولا تجعلها توقفك أو تثنيك عما تريد الوصول إليه". توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى اليوم الاثنين

>مهنيًا: حان الوقت لأخذ إجازة فأنت تحتاج إلى الراحة حتى تستعيد نشاطك.

>عاطفيًا: تغمرك السعادة وتعيش مع الحبيب وقتًا ممتعًا زاخرًا بالضحك والرومانسية.

>اجتماعيًا: ترغب بالسفر إلى الخارج مع بعض الأصدقاء والترفيه عن نفسك

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شبكةعيونالإخبارية

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