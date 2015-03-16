توقعات الأبراج ليوم الاثنين 2015/3/16

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/16

تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس أصحاب برج الحمل اليوم الاثنين أن يبتعدوا عن النقاشات التى لا تجدى نفعًا، والتركيز على ما هو أكثر أهمية، هذا على المستوى المهنى أما على المستوى العاطفى فتتوقع شماس أن يشعر أصحاب البرج بالاستقرار فى العلاقة مع الشريك.

توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الاثنين 16 مارس

>مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب فى مجالك المهنى.>عاطفيًا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدى معه.>صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية.>رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل اليوم

تقول ماجى فرح للحمل على الصعيد المهنى: لا تقلل من قيمة ما لديك، لا تعنى الثقة بالنفس أنك قادر على حلّ المعجزات، عاطفيًا: لا تدع شكوكك وهواجسك تدمّر علاقتك بالحبيب، فهو صادق معك ويكنّ لك المودة. اجتماعيًا: يحتاج صديق قريب جدًا منك إلى مساندتك له فى محنته، فلا تخيّب ظنه.

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الثور اليوم الاثنين

توقعات برج الثور لشهر مارس من جاكلين عقيقى

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر مارس 2015

>تقول ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الاثنين إنهم سيحالفهم الحظ على كل الأصعدة وكل ما يقومون به من أعمال ينقلب لصالحهم، ويشعرون بالحماس تجاه تجربة عاطفية جديدة، وعلى المستوى المهنى يستمر الثور متألقًا أيضًا فيحقق طموحاته، وصحيًا: السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة وراحة البال، فلا تفرّط فى ذلك.>مهنيًا: تحقق نجاحًا باهرًا وتتلقى مكافأة تستحقها بجدارة بسبب عملك الجاد والصادق. عاطفيًا: تشعر بالوحدة بعدما تخلى عنك الحبيب. لا تقلق، قريبًا يدخل حبّ جديد حياتك. اجتماعيًا: تتقرب من شخص تعرفت إليه سابقًا وقد يصبح صديقًا قريبًا ووفيًا لك.>تقول جاكلين عقيقى لأصحاب برج الثور إنهم خلال شهر مارس سيتمتعون بطاقة رومانسية مغناطيسية تجذب المعجبين، إذا كان لديهم اهتمام بالحبّ، فإنهم سيكونون لافتًا للأنظار اليوم، وسيجدون عيون جميع من حولهم محملقة بهم. وهذا سيتيح لهم فرصة أن يلتقون بشريك العمر وهنا ننصحهم بالابتعاد عن التردد والشك المفرط والتحلى بروح عالية من الثقة.>توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين على كل المستويات>مهنيًا: عليك أن تسمع لنصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك فى كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.>عاطفيًا: الارتياح سيد الموقف فى العلاقة بالشريك وهذا جيد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما فى السابق.>صحيًا: مرافقة الأصدقاء فى رحالات ترفيهية تضمن لك الهدوء وراحة البال.>مهنيًا: كن صادقًا وواضحًا مع الزملاء والرؤساء لأنك بذلك تكسب احترامهم وثقتهم. عاطفيًا: يطالبك الحبيب بالمزيد من الاهتمام، فأنت كنت بعيدًا عنه فى الفترة الأخيرة. اجتماعيًا: تعود إلى ذهنك غلطة ارتكبتها فى الماضى فتضايقك وتقلق راحتك.>مهنيًا: ذكائك ولباقتك ستساعدك على النجاح والتألّق فى حياتك المهنية. تحلى بالصبر وحاول التصرف بعقلانية إزاء كلّ المشاكل والعقبات التى قد تعترض سبيلك.

عاطفيًا: تواجد كوكب الزهرة ببرج الحمل سيدعمك من الناحية العاطفية. الأزواج من مواليد هذا البرج سيكونون أكثر حرص وأكثر اهتمامًا باستقرار وتوازن حياتهم العائلية. الفرصة ملائمة بالنسبة للعزاب، للقاء الشخص المناسب ولما لا إقامة علاقة جديّة.

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات ماجى فرح لبرج السرطان اليوم الاثنين 16 مارس

توقعات خبير الأبراج إبراهيم حزبون لبرج السرطان اليوم الاثنين 16 مارس

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/16

>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى، أن أصحاب السرطان يضطرون خلال شهر مارس لاتخاذ قرارات مصيرية فى ظل ظروف صعبة، ما يكون له انعكاسات على حياتهم بشكل عام، وعاطفيًا سيكون هناك عودة لعلاقة قديمة بعد فراغ ملحوظ.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح مهنيًا: يطرأ تغيير على حياتك المهنية يكون لمصلحتك وتعرض عليك فرصة لا تفوّت. عاطفيًا: بادر إلى اتخاذ الخطوة الأولى للتقرّب من شخص يثير إعجابك منذ فترة طويلة. اجتماعيًا: لا تؤخذ بالكلام المعسول، ثمة أشخاص يخططون لاستغلال طيبتك.>يقول إبراهيم حزبون إن جدول أعمال برج السرطان اليوم مزدحم جدًا بالمواعيد والاجتماعات، وعلى المستوى العاطفى يشير إلى أن أصحاب البرج يلعبون دورًا مهمًا فى حياة الحبيب ويساعده على اتخاذ قرارات مهمة، ما يجعله يتمسك بحبيبه.

يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب برج الأسد اليوم على المستوى الاجتماعى، قائلاً: يطلب إليك الفلك الانتباه للأولاد وإبعاد الآلات الحادة عن المنزل.

وعلى المستوى العاطفى: ينقصك التوازن فى المخططات التى تعدها للزواج، أو إرساء قواعد علاقة طويلة الأمد.

توقعات كارمن لأصحاب برج الأسد ليوم الاثنين

توقعات ماجى فرح للمرأة والرجل من برج الأسد ليوم الاثنين

على المستوى المهنى:

على المستوى العاطفى:

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان اليوم الاثنين

توقع هالة عمر لبرج الميزان لشهر مارس

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الاثنين 16 مارس

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات ماجى فرح لبرج القوس اليوم الاثنين 2015/3/16

توقعات هالة عمر للقوس يوم الاثنين 16 مارس

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العذراء على المستوى المهنى والعاطفى

توقعات نجلاء قبانى للعذراء فى شهر مارس

>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب برج الأسد اليوم الاثنين على المستوى المهنى أنه يتصرف بفوضى مع العمل وعليه أن يعيد تنظيم خططه، وعلى المستوى العاطفى تقول شماس إن الحبيب يرغب أن يعرف الكثير عنك فلا تنزعج من أسئلته.>المرأة: عليك أن تعالجى اليوم الكثير من الأمور بطريقة هادئة دون توتر وقلق، أما الرجل: أنت قريب جدًا من تحقيق أهدافك، ولكن عليك أن تبذل المزيد من الجهد.>المرأة: لا تتورطى فى علاقات أنت تدركى أنها لن تنجح، أما الرجل حاول أن تفاجأ الحبيب بشىء رومانسى.>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء القبانى، أن العام الحالى سيكون الأفضل ماليًا، فكوكب الفرص السعيدة فى بيت مالك، ما يحمل لك حظوظًا مرتفعة على هذا الصعيد وهو أصلاً كوكب العائلة، ما يجعل عائلتك من أهم المساندين والمساعدين لك فى هذا العام، وغالبًا ستكون مؤثرًا فيمن حولك وخاصة إذا كنت تعمل فى الشأن العام أو فى دوائر حكومية أو تنتظر نتائج امتحانات أو نتائج إيجابية لأعمالك فقد يكون هذا العام للترقية فأنت محبوب وممدوح السيرة.>مهنيًا: تثمر التضحيات الكثيرة التى قدمتها. مكافأة مالية فى طريقها إليك قريبًا. عاطفيًا: يكنّ لك الشريك المودّة والإعجاب، لذا انسَ متاعب الماضى وابدأ معه من جديد.>اجتماعيًا: لقاء مع بعض الأصدقاء يعيد إلى ذاكرتك الكثير من ذكريات الطفولة الجميلة.>الكثير من الموضوعات لا تسير بالسلاسة التى خططت لها، وربما عليك قبول الأشياء كما هى ولا تحاول تغييرها، وتنصح بالتركيز على ما هو آت ولا يدع لخيبة الأمل السيطرة إصرارك وصبرك تجاه ما تطمح له.>ينصح إبراهيم حزبون أصحاب برج العقرب اليوم الاثنين، خاصة المرأة بعدم التدخل فيما لا يعنيها، وعدم الثرثرة فيما يحدث حولها من أحاديث، أما رجل برج العقرب ينصحه بعدم أخذ الأمور على محمل شخصى، لأنه أمر سيتعبك فى التعامل مع الآخرين.>يتوقع محمد فرعون أن شهر مارس سيكون مليئًا بالتحديات والعقبات لأصحاب العقرب، ومن المرجح أن يواجه انتكاسات فيما يتعلق بتحقيق طموحات وتحديد الأهداف فى الحياة الشخصية. وعلى الصعيد الاجتماعى ستكون حياته المنزلية غير مُرضية، قد تصل لفراق أعزاء.>تنصح كارمن شماس أصحاب العقرب بضرورة إتمام واجباتهم المهنية إزاء المؤسسات العاملين بها ولا تؤجل عمل اليوم للغد، لأن العيون عليك وتراقبك، أما على المستوى العاطفى، فأنت تفضل الاحتفاظ ببعض الأصدقاء لثقتك بهم وما يقدمونه لك.>تتوقع كارمن شماس لأصحاب القوس على المستوى المهنى أنه لن يقدم أى مغامرة مهنية فى عمله، وعلى الصعيد العاطفى تقول شماس إنه ستكون هناك اضطرابات فى علاقتك بالشريك لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما، أما صحيًا ستبقى بصحة جيدة إذا استمر فى ممارس الرياضة بشكل يومى.>تقول ماجى فرح إن أغلب المشاكل هذا اليوم قد يكون سببها مرض مسن فى العائلة أو مشاكل عقارية مع أن العام جيد جدًا لأمورك العملية، وقد تفكر بسفر بهدف المكاسب المالية، ولكن انتبه من تهور مالى فأنت مسرف من الطراز الأول.>الأمور العاطفية والمهنية مرتبطان لدرجة أن الحب دائمًا يكون من وسط العمل وحتى ارتباطك غالبًا من وسطك العملى أو من أقربائك وهذا عام للارتباط.>تتوقع خبيرة الأبراج هالى عمر لأصحاب القوس فى هذا اليوم أن الأمر يزداد صعوبة فى العمل لذا يجب أن يقبلوا عروض المساعدة من زملاء العمل حتى يقل الحمل عليهم، وتنصح هالة عمر بألا يدع أصحاب القوس هذا الأمر يصيبهم بالإحباط.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم الاثنين، أن يحظى أصحاب برج العذراء هذا العام على امتيازات جديدة فى العمل أو ترقية أو الوصول لمنصب كبير وممكن أن يقوم بشراء منزل جديد، وتحذر بضرورة الابتعاد عن المخادعين لتجنب الوقوع فى الأخطاء.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب العذراء أنه سيكون هناك تحسن فى المحرك الذاتى للمضى قدمًا وتحقيق الأهدافك هذا على المستوى المهنى، لافتًا إلى أن توقعات الأبراج 2015 تشير على الصعيد الصحى إلى أن المواطنين بحاجة إلى أن نكون حذرين للرعاية الصحية الخاصة.>هذا الشهر يشهد الكثير من التحولات الجذرية والأساسية للأفضل وهذا الكلام الأمر سينطبق على ثلاث سنين قادمة ولذلك أنت تبذر فى بداية هذا العام فى أرض عملك وعائلتك لتقطف فى نهاية العام والأعوام المقبلة.

اجتماعيًا: أمورك العائلية أول الأمور التى ستطاولها التغيرات فالمشترى كوكب العائلة سيدخل برجك بداية آب وهو يمنحك المنطق السليم وتفهم ماذا تريد فعلاً.

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات كارمن شماس ليوم الاثنين لأصحاب برج الجدى

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى اليوم الاثنين

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات كارمن شماس ليوم الاثنين 16 مارس

توقعات نجلاء قبانى للدلو فى شهر مارس

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات ماجى فرح ليوم الاثنين 16 مارس 2015 لأصحاب برج الحوت

توقعات محمد فرعون لشهر مارس لأصحاب برج الحوت

>إن التعرف على مولود برج الجدى عملية دقيقة من الصعب أن تـتم بسهولة ما لم يسبقها التزود ببعض المعلومات التى تـُعتبر نقطة انطلاق نحو تلك الشخصية المعقدة، ويدل مظهره إذا ما قورن بسواه على أنه فى وضع سيء نسبيًا، ومع ذلك تـُثبت الأيام أن الغلبة له فى النهاية، يرتـفع حول هذا الإنسان جدار متيـن من الوحدة والعُزلة هو فى الظاهر من صُنع يديه. أما ضمنًا فالرجل فى برج الجدى إنسان عاطفى يسعى لكسب الإعجاب بأى طريقة.>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب برج الجدى اليوم الاثنين 16 مارس أن يكون هناك حجم كبير من الصعوبات التى تعترض طريقهم وتحبط رغباتهم. وتقول: "لا تقلق أبدًا؛ قريبًا ستكون أنت البطل، وستجد بعض المتعة فى هذا المزيج، وفى محاولة للطمأنة وتضيف: "لا تستعجل بلوغ القمة لآن العجلة قد تقودك إلى الخلف ثابر على الطريق ولا تأبه بالصعوبات الصغيرة ولا تجعلها توقفك أو تثنيك عما تريد الوصول إليه".>مهنيًا: حان الوقت لأخذ إجازة فأنت تحتاج إلى الراحة حتى تستعيد نشاطك.>عاطفيًا: تغمرك السعادة وتعيش مع الحبيب وقتًا ممتعًا زاخرًا بالضحك والرومانسية.>اجتماعيًا: ترغب بالسفر إلى الخارج مع بعض الأصدقاء والترفيه عن نفسك>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يكون هذا العام عامًا لمتوسط المواطنين وزيادة فى عبء العمل والمسئوليات ومن المرجح أن تكون النتائج إيجابية ومفيدة للمحامين والعاملين فى الشركات القانونية والمحاكم والحكومة هذا العام، ويرجح أيضًا أن يكون هناك تغيير فى مكان الإقامة، وشراء الأراضى والعقارات. وعلى المستوى الصحى، لعام 2015 الظروف لن تكون مواتية جدًا لمواليد برج الدلو. الحوادث والجروح والكدمات والحروق، ويجب أن يكون الدلو حذرًا.>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب هذا البرج على النحو المهنى أن يبذل جهدًا كبيرًا ليظهر بشكل أفضل من زملائه فى العمل، وستكون هناك علامة فارقة فى مصلحته.>وعلى الصعيد العاطفى تتوقع شماس أنه ستكون هناك علاقة جديدة مع حبيب من خارج محيطك، لكن التخلص من الشريك السابق لن يكون سهلاً.>لن تكون مرتاحًا فى هذا العام عزيزى الدلو وأنا آسفة أن أبدأ بهذه الطريقة، لافتة إلى أن زحل فى أغلب أوقات العام فى برج الدلو ما يشمل العلاقات المقربة بخيبة أمل أو فراق أو بعد وقد تكون معرضًا للنزاعات العائلية والزوجية.>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى لأصحاب برج الحوت على مدار عام 2015، أن وجود المشترى فى برج الأسد يمنحك العام الأفضل للترقية إذا لم تكن قد نلتها خاصة لو كنت تعمل فى مجال القضاء أو الفلسفة أو الكتابة أو النشر أو الفن بكل أنواعه فأنت مؤثر على الآخرين والعام مميز لأمور التعليم ولمؤسسات الدولة والأفضل سيكون ماليًا فهو عام للمال بامتياز عكس العام السابق فقد كنت متعبًا صحيًا وماليًا.>مهنيًا: حبّك لمهنتك يجعلك تعمل بصدق وتعطى كل ما لديك، ما يكسبك احترام المسئولين. عاطفيًا: يفرض عليك الشريك ضغوطًا كبيرة ويطلب منك اتخاذ قرار حاسم وخطير.>اجتماعيًا: شعبيتك فى تصاعد مستمرّ، الجميع معجب بشخصيتك القوية والجذابة.>ينصح فرعون أصحاب البرج بضرورة التعاطى مع الأمور بشكل أكثر جدية لكى يتمكن من تحقيق الأهداف، وعلى المستوى العاطفى، يتعين على الحوت بحث أسباب الخلاف مع الشريك وقول الحقيقة لضمان استمرار العلاقة.