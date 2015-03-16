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تجربة أب مع حفاضات طفله

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تجربة أب مع حفاضات طفله تجربة أب مع حفاضات طفله

الأحد 15-03-2015 15:31

تركت مصاريف تربية الأطفال الوالد داني، وهو أب لألما «3سنوات» والهم «8 أشهر» مترنحاً. وتذكر والديه اللذين كان لديهما 4 أولاد، يتابع قائلاً: «صدمت عندما بدأ أصدقائي بإنجاب أطفال، ولكنني لم أعي المسؤولية الهائلة المرتبة إلا بعد حضور حصص متخصصة.

وفي اللقاء الأول في هذه الحصص قال المتحدث: سوف تنفقون مبلغ 20 ألف ريال على حفاضات للطفل الواحد، فذهلت لأن هذا المبلغ فقط لاحتواء البول والفضلات القادمة».


في هذه اللحظات جاء في مخيلة داني لقطات لأيام سهرات بعد العمل، وتناول وجبات في مطاعم جميلة، ورحلات غولف مع الأصدقاء وشاشة تلفاز مسطحة كبيرة مع اشتراك لقناة الرياضة وسيارة جديدة. يعلّق: «صراحة فإن واقعة الحفاضات كانت صادمة لي أكثر من أي أمر آخر متعلق بالأطفال، لا ينفك الجميع يخبرونني بأنني سأتدبر أموري مهما كانت التكاليف، نعم كان لابد من إلغاء الرفاهيات، ولكن الأمر ليس بهذا السوء».

مبلغ وقدره
يشير تقرير من هيلفاكس إلى إن الطفل سيكلف والديه مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني؛ حتى يصل إلى عمر 11 عاماً، وللوالدين في لندن، يرتفع هذا المبلغ إلى 110 آلاف.
يتابع داني: نحن الآن نتصارع مع الجوانب المالية والنفسية من جدوى عودة زوجتي إلى العمل، وهو أمر يبدو غير واقعي كيفما نظرت له،. أفتخر بأنني أعمل جاهداً في عملي، ولكن التواجد وراء مكتب والالتزام بمواعيد التقديم أمر أسهل، مقارنة بتلبية طلبات الطفلين طوال اليوم».

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سيدتي