الإماراتية حصة تُطلق أغنية "يا بابا"

جدة ـ وحيد جميل

أطلقت الفنانة الإماراتية حصة أغنية منفردة جديدة عبر الإذاعات الخليجية والعربية، حملت اسم "يا بابا"، من كلمات الشاعر حمد بن غليطة، ولحن وتوزيع موسيقي لعادل إبراهيم، وتحت إشراف مدير أعمالها المنتج الإماراتي "خطاف"، وتحمل أسلوباً غنائياً جديداً تقدّمه "حصه" لأول مرّة، وهي الأغنية المنفردة السابعة لها حتى الآن.

وأكدت حصة أنها سعيدة جداً بأصداء أغنيتها الجديدة "يا بابا" التي لمستها من قبل الجمهور ووسائل الإتصال الإجتماعي، ومن خلال مداخلاتهم في اللقاءات الإذعاية التي أجرتها بعد طرح الأغنية.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ تكريم حصة في سلطنة عمان بعد غنائها أغنية وطنية حملت عنوان "قابوس عاد"، وهي بمناسبة شفاء السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عندما استقبلها الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي بمكتبه.

وقالت الفنانة حصة إن الجميع يشارك العمانيين فرحتهم بمناسبة قرب عودة جلالته للبلاد. كما أكّدت على أن الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر العماني السيد الجلند البوسعيدي ولحنها الملحن الإماراتي خطاف وأخرجها بدر المعشري، تمثّل هدية متواضعة لصاحب الجلالة المعظم وللشعب العماني الذي دعمها منذ بداية مشوارها الغنائي، وتمّ تصويرها بطريقة الفيديو كليب في مناطق متفرقة من العاصمة العمانية مسقط، وسيتم عرضها قريباً.