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محمد عساف يهنىء أحلام على أغنيتها الجديدة

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محمد عساف يهنىء أحلام على أغنيتها الجديدة محمد عساف يهنىء أحلام على أغنيتها الجديدة

الأحد 15-03-2015 19:44

أطلقت اليوم الفنانة أحلام كليب أغنيتها "ملهوفة لصوتك" من ألبومها الجديد "ابتحداك".

وبدأت الفنانة تتلقى التهاني على الكليب من خلال حسابها على "تويتر"، منذ اللحظات الأولى على عرضه عبر قناة "MBC"، ووصلتها العديد من التغردات التي عبّرت عن إعجاب أصحابها بالكليب وبالأغنية، ومن أبرز المغردين كان الفنان محمد عسّاف الذي كتب: "كليب رائع و أغنية أروع، مبروك للفنانة الكبيرة أحلام".

 

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