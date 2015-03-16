محمد عساف يهنىء أحلام على أغنيتها الجديدة

أطلقت اليوم الفنانة أحلام فيديو كليب أغنيتها "ملهوفة لصوتك" من ألبومها الجديد "ابتحداك".

وبدأت الفنانة تتلقى التهاني على الكليب من خلال حسابها على "تويتر"، منذ اللحظات الأولى على عرضه عبر قناة "MBC"، ووصلتها العديد من التغردات التي عبّرت عن إعجاب أصحابها بالكليب وبالأغنية، ومن أبرز المغردين كان الفنان محمد عسّاف الذي كتب: "كليب رائع و أغنية أروع، مبروك للفنانة الكبيرة أحلام".

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