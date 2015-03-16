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هذا ما قاله مروان خوري بعد انتهاء حفليه

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هذا ما قاله مروان خوري بعد انتهاء حفليه هذا ما قاله مروان خوري بعد انتهاء حفليه

الأحد 15-03-2015 21:04

بعد إحياء حفليه في كازينو لبنان يومي 13و14 أذار، والنجاح الكبير الذي حققه، توجّه الفنان مروان خوري بالشكر إلى كل من شاركه في السهرتين من موسيقيين وتقنيين، بالإضافة إلى بعض الفنانيين والصحافيين الذين سمّاهم من خلال مجموعة تغريدات نشرها على حسابها الخاص في موقع "تويتر".

فكتب مروان: "بشكر كل شخص شاركني سهراتي بالكازينو ب ١٣ و١٤ آذار من موسيقيين وتقنيين ومحبين وأهل فن وإعلام".

كما شكر بعض الفنانين: "بخصّ بالذكر ماجدة الرومي، أحلام مستغانمي، غسان صليبا، ريما نجيم، ماغي بو غصن مع حفظ الألقاب للكل، والكاتبتين نور الشيشكلي وريم حنا"."وتقلا شمعون ووسام حنا وسناء نصر وكتار كتير بعتذر اذا تهت عن ذكرن".
كما شكر جمهوره ومحبيه: "الشكر دائماً لمحبيني عبر الشبكات الإجتماعية يللي ما بيغيبوا عنّي ولا لحظة ! وكأنن حاضرين دائماً بالزمان والمكان".

وختم الفنان الشامل رسالته بتغريدة قال فيها: "شكر أخير وكبير لكل الصحافة اللي كانت كريمة معي بالمتابعة والتقدير وما رح أنسى أكيد كل القيمين عالمهرجانات يللي حضروا وشاركوني سهراتي".

 

 

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