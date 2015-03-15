تخصيص مكاتب خدمة ومنافذ خبز وغاز لذوي الإعاقة بالمنوفية

ألتقي الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بأعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة حيث تم بحث سبل دعم ذوى الحاجات الخاصة وتلبية متطلباتهم وتذليل الصعاب واعطائهم فرص المشاركة المجتمعية للإسهام فى تنمية المجتمع.

ووافق محافظ المنوفية على توفير منافذ توزيع الخبز وانابيب الغاز وأماكن لذوى الحاجات الخاصة فى محطات الوقود دون التقيد بالدور ، وإنشاء مكتب خدمة لذوى الحاجات الخاصة في جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات بجوار بوابة المصلحة بحيث يتيسر لطالب الخدمة انهاء كافة الاجراءات من خلال هذا المكتب دون الحاجة للتنقل داخل مكاتب المصلحة.

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط انه سوف يتم تهيئة اجزاء من الارصفة والشوارع بشكل يتناسب مع أصحاب الإعاقات.

كما وافق محافظ المنوفية على استقبال الأنشطة الرياضية المختلفة لذوى الحاجات فى الاستاد الرياضي بشبين الكوم وكافة الصالات التابعه لمديرية الشباب والرياضة ، ووعد بدراسة باقى المطالب وتلبيتها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين.

وأكد محافظ المنوفية على أن مصر وهى تخطو نحو آفاق جديده لمستقبل قريب يتطلب منا المشاركة الايجابية والفعالة فى صناعته ولا يفوتنا ، أن نذكر أن ذوى الاحتياجات الخاصة يمتلكون إرادة وقدرات خاصة وأعطائهم فرصة المشاركة فى صناعة المستقبل واجب وطنى لابد أن نعيه جيداً ولذلك سنعمل بجد لتلبية مطالبهم واتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.