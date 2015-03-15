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بالأرقام – كوكا يتساوى مع ميدو والصقر .. ويهدد عرش زيدان

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بالأرقام – كوكا يتساوى مع ميدو والصقر .. ويهدد عرش زيدان بالأرقام – كوكا يتساوى مع ميدو والصقر .. ويهدد عرش زيدان

يقدم أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي موسما رائعا في الدوري البرتغالي جعله يحتل وصافة هدافي البطولة.

فقد سجل كوكا هدفه الـ12 في الدوري البرتغالي والـ15 في الموسم في شباك بينافيل يوم الأحد.

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وعلى صعيد تاريخ المحترفين المصريين في أوروبا، ضرب كوكا موعدا مع الدخول في قائمة الفراعنة الكبار.

ويستعرض FilGoal.com قائمة هدافي في الدوريات الأوروبية عبر التاريخ.

• أحمد حسام "ميدو" كان هو أكثر المصريين تسجيلا لأهداف في الدوريات الأوروبية مرتين.

الأولى كانت مع أياكس موسم 2001-2002 عندما سجل 12 هدفا وصنع أربعة في 24 مباراة.

والثانية مع توتنام في موسم 2005-2006 وأحرز 11 هدفا خلال 27 مباراة.

• عمرو زكي، قدم أقوى انطلاقة للاعب مصري في الدوري الإنجليزي.

سجل في موسم 2008-2009 10 أهداف وصنع أثنين خلال 29 مباراة.

• أحمد حسن، بعد رحيله من الدوري التركي إلى البلجيكي كان مبهرا.

سجل الصقر في موسم 2006-2007 12 هدفا وخطف من ميدو صدارة هدافين اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية.

• محمد زيدان، لعب في ماينتس ثلاث مرات .. الأولى سجل تسعة أهداف.

وفي موسم 2006-2007 بات هو أكثر المحترفين المصريين تسجيلا لعدد أهداف في الدوريات الأوروبية بشكل عام.

فقد سجل زيدان 13 هدفا وصنع واحدا مع ماينتس في الدوري الألماني في هذا الموسم.

ومنذ ذلك التاريخ لم ينجح أي لاعب مصري في عبور حاجز الـ13 هدفا في موسم واحد بأي دوري في أوروبا، كوكا الآن على بعد هدف، فهل ينجح؟

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