محمد صلاح: نفتقدك شيكابالا

يشعر محمد صلاح نجم فيورنتينا بالاشتياق لرؤية محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة في الملاعب.

شيكابالا على ذمة سبورتنج لشبونة لكنه ترك الفريق بعد شهر من انطلاق الموسم الجاري ويحاول فسخ عقده للعودة إلى الزمالك أو المشاركة مع أي فريق آخر.

ونشر صلاح صورته مع شيكابالا عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا "اشتقنالك يا أباتشي".

ويتألق صلاح بقميص فيورنتينا منذ انتقاله للفريق في نهاية فترة الانتقالات الشتوية معارا من تشيلسي.

إذ سجل نجم منتخب مصر ستة أهداف وصنع هدفين في تسع مباريات لعبها بقميص الفيولا.