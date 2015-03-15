وزير الخارجية : المؤتمر الاقتصادي ساعد على تعميق العلاقات مع الدول الصديقة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن رئيس الدولة وكافة الوزارات شاركوا وتعاونوا لنجاح المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، من شرم الشيخ عقب انتهاء فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، أنه كلما زاد استقرار مصر كلما زادت الاستثمارات.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي ساعد على تعميق العلاقات مع الدول الصديقة، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل للدول كان رفيع المستوى مما يعكس أهمية دور مصر في العالم.

وقال إن استقرار مصر يشجع الدول على توطيد العلاقات معها.

وحول كلمة وزير الخارجية الأمريكي، في المؤتمر الاقتصادي قال سامح شكري إن زلة لسان جون كيري عادية وكلنا عرضة لذلك وكلمته كانت إيجابية وداعمة لمصر.

وتابع قائلا، “مصر تنطلق لمراحل جديدة من التنمية”. وأكد وزير الخارجية أن توجيه الدعوات للدول للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي كان له معايير محددة لنجاحه.. مؤكدا أن تركيا لم ينطبق عليها المعايير التي وضعتها مصر لتوجيه الدعوة لها للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وأن تمثيل دول الخليج في المؤتمر الاقتصادي كان على أعلى مستوى.

وقال إن إرادة الشعب المصري أجبرت دول العالم في تغيير سياستها.

كما أكد أن القمة العربية تأتي في مرحلة مهمة ووسط تحديات تواجه الأمة العربية، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات للوزراء ببدء تنفيذ نتائج المؤتمر الاقتصادي من الغد.

ومن جانب آخر، أكد أن القمة العربية المقبلة ستتطرق إلى كيفية الحفاظ على الأمن القومي العربي.