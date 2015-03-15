أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الخارجية : المؤتمر الاقتصادي ساعد على تعميق العلاقات مع الدول الصديقة

Google+ Print
وزير الخارجية : المؤتمر الاقتصادي ساعد على تعميق العلاقات مع الدول الصديقة وزير الخارجية : المؤتمر الاقتصادي ساعد على تعميق العلاقات مع الدول الصديقة

وزير الخارجية سامح شكري

 

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن رئيس الدولة وكافة الوزارات شاركوا وتعاونوا لنجاح المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، من شرم الشيخ عقب انتهاء فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، أنه كلما زاد استقرار كلما زادت الاستثمارات.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي ساعد على تعميق العلاقات مع الدول الصديقة، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل للدول كان رفيع المستوى مما يعكس أهمية دور مصر في العالم.

وقال إن استقرار مصر يشجع الدول على توطيد العلاقات معها.

وحول كلمة وزير الخارجية الأمريكي، في المؤتمر الاقتصادي قال سامح شكري إن زلة لسان جون كيري عادية وكلنا عرضة لذلك وكلمته كانت إيجابية وداعمة لمصر.

وتابع قائلا، “مصر تنطلق لمراحل جديدة من التنمية”. وأكد وزير الخارجية أن توجيه الدعوات للدول للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي كان له معايير محددة لنجاحه.. مؤكدا أن تركيا لم ينطبق عليها المعايير التي وضعتها مصر لتوجيه الدعوة لها للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وأن تمثيل دول الخليج في المؤتمر الاقتصادي كان على أعلى مستوى.

وقال إن إرادة الشعب المصري أجبرت دول العالم في تغيير سياستها.

كما أكد أن القمة العربية تأتي في مرحلة مهمة ووسط تحديات تواجه الأمة العربية، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات للوزراء ببدء تنفيذ نتائج المؤتمر الاقتصادي من الغد.

ومن جانب آخر، أكد أن القمة العربية المقبلة ستتطرق إلى كيفية الحفاظ على الأمن القومي العربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد