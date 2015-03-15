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بالصو ر.. تجارة المنصورة تنظم أمسية “كلمة وطن”

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بالصو ر.. تجارة المنصورة تنظم أمسية “كلمة وطن” بالصو ر.. تجارة المنصورة تنظم أمسية “كلمة وطن”

تجارة المنصورة تنظم أمسية “كلمة وطن”

نظمت كلية التجارة اليوم ، أمسية بعنوان ” كلمة وطن ” تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد عطوة عميد الكلية وتنظيم الدكتور البيومى عوض طاقية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وبحضور الدكتور حسام الدين مصطفى امين عام التواصل الطلابى بوزارة التعليم العالى وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب .

تضمنت فقرات الأمسية فقرات طلابية وفقرات غنائية لأهم الأغاني الوطنية كما تم عرض أهم الكلمات للرئيس عبد الفتاح السيسى كما تم تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة والأمسية الوطنية .

وأشار الدكتور محمد عطوة أن الكلية تعمل على تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة وإظهار المواهب واستغلال المواهب فى عرض أهم المواقف الوطنية التي تمر بها البلاد .

وأضاف أن نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ورؤية الشعب المصري لأكبر تجمع عربي دولي لتدعيم الاقتصاد المصري هو اكبر دلالة على أهمية بالنسبة للوطن العربي وللعالم وهذا النجاح أعطى انطباع جيد لدى الطلاب لرؤية مستقبل أفضل تحت إدارة حكيمة مما أدى لحضور مكثف من قبل الطلاب .

 

 

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