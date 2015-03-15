غدا.. نظر النزاع بين العاملين بالكهرباء والشركة القابضة حول رواتب الموظفين

تنظر الدائرة 131 عمال، بمحكمة استئناف القاهرة، غدًا، القضية رقم 9 لسنة 2014 تحكيم، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية النزاع بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر ".

وخلال الجلسة السابقة تقدم المدعى فى القضية لهيئة المحكمة بعدة طلبات، أبرزها توحيد المزايا بين العاملين بقطاع الكهرباء، سواء العاملين بالشركة القابضة، أو العاملين بالشركات التابعة، وعدم المساس أو الانتقاص من حقوق ومكتسبات العمال التى حصلوا عليها، وإعادة ما تم انتقاصه منها، إلى جانب حل مشكلة التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل أو أثناء الخدمة، وضم الخدمة العسكرية، وصرف شهرين منحة دراسية لا يتم خصمهما أو احتسابهما من الأرباح، أو حافز تحقيق الأهداف.