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ضبط بندقية آلية و8 طلقات بحوزة مُسجل فى نصر النوبة

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ضبط بندقية آلية و8 طلقات بحوزة مُسجل فى نصر النوبة ضبط بندقية آلية و8 طلقات بحوزة مُسجل فى نصر النوبة
ضبط رجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة مُسجلا سبق اتهامه فى عدد من القضايا وبحوزته بندقية آلية و8 طلقات، وأحالوه إلى النيابة.

وتلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان إخطارا من العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن قوة أمنية من مباحث نصر النوبة برئاسة العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع بحث وسط أسوان، والعقيد إبراهيم صبيح وكيل فرع البحث، والرائد محمود حامد رئيس مباحث مركز شرطة نصر النوبة، ومعاونه النقيب محمد سلام، من ضبط "عاصم.ج.ت" 30 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى عدد من القضايا وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار، وتحرر له المحضر رقم 404 إدارى مركز لسنة 2015، وتولت معه النيابة التحقيق.

تمكنت مباحث نصر النوبة بأسوان من ضبط مُسجل سبق اتهامه فى عدد من القضايا، بحوزته بندقية آلية و8 طلقات.

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مصر 365