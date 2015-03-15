غداً.. الحكم على المتهم بإتلاف تسجيلات ثورة يناير

كتبت أمنية الموجى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى فى جلستها غدا الاثنين حكمها على اللواء نبيل أحمد إسماعيل، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق فى اتهامه بإتلاف التسجيلات الخاصة بثورة 25 يناير، وإهدار المال العام.

>وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم للمحاكمة، بعد ثبوت إصداره أوامر للمسئولين عن التسجيلات الصوتية، بغرفة الحاسب الآلى التابعة لقطاع الإذاعة والتليفزيون، تضمنت إتلاف 6 سيديهات صورت جميع أحداث ثورة يناير وما تلاها من أحداث.

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