مريض نفسى يسدد 3 طعنات لظهر أستاذ جامعى بالمنصورة

سدد مريض نفسى لأستاذ بكلية الآداب جامعة المنصورة ثلاث طعنات بسلاح أبيض فى ظهره وفر هاربا.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من النقيب عبد الكريم عوض رئيس تامين مستشفى طوارئ المنصورة باستقبال الدكتور" عبد العال .ع" رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنصورة مصابا بثلاثة طعنات فى الضهر احدثت نزيف داخلى وتم عمل الإسعافات اللازمة تركيب أنبوبة صدرية له .

وبسؤال المصاب اتهم " حسام .ا" من مدينة المحلة بالغربية، وقال إنه مريض نفسى تعرف عليه بعد ظهور الدكتور على شاشات التلفزيون وتردد على منزله أكثر من مرة وأثناء صعوده معه اليوم الى مسكنه استل مطواه من طيات ملابسه وسدد له ثلاث طعنات ..تحرر محضر بالواقعة وجارى ضبط المتهم فيما باشرت النيابة التحقيق.