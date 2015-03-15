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السيطرة على حريق مصنع منسوجات العاشر

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السيطرة على حريق مصنع منسوجات العاشر السيطرة على حريق مصنع منسوجات العاشر
سيطرت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان برئاسة العقيد أشرف شوقى، منذ قليل على حريق هائل نشب، بمخازن مصنع منسوجات فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 5 عمال باختناق تم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

وكانت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر دفعت بـ 30 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذى تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا به من اللواء رفعت مدير المباحث الجنائية
>وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب فى مخزن المصنع المقام على مساحة 20 ألف متر مربع والتهمت النيران ما به من منتجات ومواد خام وأقمشة وخيوط.

وأكد محاسب بالمصنع أن الخسائر الأولية تقدر بنحو 5 مليون جنيه .. تحرر المحضر اللازم وانتقلت النيابة العامة برئاسة محمد جودة لإجراء المعاينة وانتدبت الأدلة الجنائية، وأمرت بتشكيل لجنة لحصر التلفيات .

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مصر 365