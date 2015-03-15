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"الدفاع المدنى" تواصل جهودها لإطفاء مزارع النخيل المشتعلة بالوادى الجديد

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"الدفاع المدنى" تواصل جهودها لإطفاء مزارع النخيل المشتعلة بالوادى الجديد "الدفاع المدنى" تواصل جهودها لإطفاء مزارع النخيل المشتعلة بالوادى الجديد
تواصل وحدات الإطفاء بالوادى الجديد جهودها للسيطرة على الحريق الهائل الذى نشب فى عدد من مزارع النخيل بمنطقة عين أم الصغير المتاخمة لمساكن قرية عزب القصر بمركز الداخلة وأسفر عن احتراق أكثر من 1000 شجرة مثمرة و800 شجرة نخيل.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء التى بدأت فى إخماد النيران منذ 5 ساعات وتسببت الأدخنة المتصاعدة فى اختناق عدد من مواطنى قرية عزب القصر وتم نقل سيدة تدعى "وطنية مبارز عبد الله" - 70 سنة – إلى مستشفى الداخلة المركزى حيث تلقت الاسعافات اللازمة.

كان اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد تلقى إخطارًا بنشوب الحريق فأمر بسرعة التعامل معه واحتوائه فيما انتقلت فرق الأدلة الجنائية والإسعاف إلى الموقع الحريق.

- احتراق 1800 شجرة نخيل وفاكهة واختناق 6 أشخاص بالوادى الجديد
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