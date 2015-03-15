مقتل 24 من داعش .. والقوات العراقية تستعد لتطهير مناطق غرب العراق

تمكنت القوات العراقية من تحرير عدد من المناطق، فيما تستعد لتطهير مناطق أخرى من مقاتلي تنظيم داعش، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية عراقية ن حسب ما ذكر موقع “سي إن إن عربي”.

و قد أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم ، عن مقتل 24 “إرهابيا”، وتفكيك ومعالجة 61 عبوة ناسفة شرق الكرامة، بالإضافة إلى تدمير أربعة مواقع “للإرهابيين”، في العاشر من العملية التي أطلقت عليها اسم “الشهيد نجم السوداني”، شرق قضاء الكرامة، بحسب ما ذكرت شبكة الإعلام العراقي.

كما تمكنت القوات الأمنية من تحرير مركز شرطة ذراع دجلة ومنطقة الجنابيين شمال شرقي ناحية الكرمة ” غرب العراق” ، بحسب ما ذكر مصدر أمني للشبكة، وقال إن مروحيات عسكرية شاركت في تعقب عناصر تنظيم داعش.

ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم ، عن بدء قيادة عمليات الجزيرة والبادية بتنفيذ حملة واسعة لتطهير منطقة البوحيات غرب الرمادي من “العناصر الإرهابية” ، وقال بيان للوزارة إن العملية تجري في ثلاثة محاور.