وصول عصام شرف إلى الأقصر للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان السينما الإفريقية

وصل إلى محافظة الأقصر، مساء الأحد، عصام شرف رئيس الورزاء الأسبق وسفراء السنغال وبوركينا فاسو وغينيا ومالي للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية غدًا الإثنين.

واستقبل محمد بدر محافظ الأقصر الضيوف بالمطار ثم رافقهم حتي مقر إقامتهم بفندق الونتر بلاس التاريخي المطل على كورنيش النيل .

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 22 من مارس الجاري بمشاركة 31 دولة إفريقية، بالإضافة إلى 10 دول من خارج القارة السمراء، ويعرض المهرجان هذا العام 86 فيلمًا “طويل – قصير – تسجيلى – روائي” منها 35 فيلمًا مترجم للغة العربية منها 5 أفلام شاركت فى مهرجان “كان” وفيلمان فى القائمة القصيرة للأوسكار بحضور ما يزيد عن 95 ضيفًا من صناع السينما بالإضافة إلى عدد من الصحفيين العرب والأجانب.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الافتتاح في العاشرة صباحًا بتحرك الذهبيات من أمام فندق ونتربلاس مع مراكب للفرق الفنية الشعبية حتى تصل إلى معبد الكرنك بحضور السفراء والوزراء والضيوف الآفارقة ورئيس مجلس الأمناء عصام شرف وعلى رأسهم “سفير دولة السنغال – سفير دولة بوركينا فاسو – سفير دولة غينيا – المستشار الثقافى لدولة مالي – المستشار الثقافي لسفارة كينيا – السفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق – وزير الثقافة – وزير الشباب والرياضة”.

وكذلك يتم التحرك في السادسة والنصف مساءًا إلى قاعة المؤتمرات الدولية، حيث يتم الاعلان عن الافتتاح الرسمي للمهرجان وتكريم المخرج خالد يوسف والنجمة ليلى علوي والمخرج إدريسا وادراجو من بوركينا فاسو، فضلًا عن إهداء درع طلعت حرب إلى المهندس نجيب ساويرس.