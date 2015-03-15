احتراق 1800 شجرة نخيل وفاكهة واختناق 6 أشخاص بالوادى الجديد

شب حريق هائل فى عدد من مزارع النخيل المتاخمة لمساكن قرية القصر بمركز الداخلة فى الوادى الجديد ما أسفر عن احتراق أكثر من 1000 شجرة فاكهة متنوعة ومثمرة و800 شجرة نخيل بعد أن امتدت النيران لمساحات كبيرة بفعل سرعة الرياح.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد إخطارا بنشوب الحريق وأمر بسرعة السيطرة عليه ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق الذى تسبب فى إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق نتيجة تصاعد الدخان الكثيف، وتم إسعافهم على الفور وتكثف وحدات الأطفاء جهودها لتبريد موقع الحريق بعد السيطرة على أجزاء كبيرة منه.