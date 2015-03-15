ولى العهد السعودى يعود إلى الرياض بعد مشاركته فى مؤتمر "مصر المستقبل"

عاد الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى إلى المملكة مساء اليوم الأحد قادما من مصر بعد أن رأس وفد المملكة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان ولى العهد السعودى قد شارك فى فعاليات المؤتمر الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ يوم الجمعة الماضى بحضور قادة وملوك ورؤساء ومسئولى عدد من دول العالم واختتمت فعالياته اليوم.

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