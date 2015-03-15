البنتاجون : قوات التحالف شنت 11 غارة ضد "داعش" فى سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم أن طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة شنت 4 غارات ضد مواقع تنظيم "داعش" بالقرب من مدينة كوبانى الواقعة على الحدود السورية - التركية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ما أسفر عن تدمير 9 مواقع قتالية وعدد من الآليات التى يمتلكها التنظيم الإرهابى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ـ فى بيان اليوم ـ إنه تم شن 7 غارات جوية منفصلة ضد مواقع داعش بالقرب من مدن الفلوجة والرمادى وتل عفر والقائم وقاعدة عين الأسد الجوية فى العراق خلال نفس الفترة.

وأضافت أن تلك الغارات تمكنت من تدمير عدد من مواقع تابعة لداعش وبعض الآليات وحفًارين كان قد استولى عليهم التنظيم الإرهابى.

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