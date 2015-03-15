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قائد الجيش الأردني يبحث مع نظيره اللبناني التعاون المشترك

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قائد الجيش الأردني يبحث مع نظيره اللبناني التعاون المشترك قائد الجيش الأردني يبحث مع نظيره اللبناني التعاون المشترك

قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي

بحث مستشار العاهل الأردني للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن في عمان اليوم ، مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي والوفد المرافق أوجه التعاون والتنسيق بشأن عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة في البلدين بحضور الأمير فيصل بن الحسين.

وتابع قهوجي والوفد المرافق تطبيقا لتمرين مكافحة الإرهاب نفذته إحدى وحدات العمليات الخاصة المشتركة بمساندة مباشرة من الطائرات العامودية و فريق من القناصين ليحاكي طبيعة الظروف الراهنة والتهديدات التي تمر بها المنطقة ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأبدى قائد الجيش اللبناني اعجابه بالمستوى المتميز و المهارة العالية التي يتمتع بها منتسبو الوحدة.

وحضر التمرين السفيرة اللبنانية في عمان و قائد سلاح الجو اللبناني و عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

 

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