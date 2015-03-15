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20 مايو.. الحكم على 38 إخوانيا شاركوا فى أعمال عنف بالسويس

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20 مايو.. الحكم على 38 إخوانيا شاركوا فى أعمال عنف بالسويس 20 مايو.. الحكم على 38 إخوانيا شاركوا فى أعمال عنف بالسويس
حجزت محكمة جنايات السويس "الدائرة الثالثة" اليوم برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف جلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم على 38 عنصرًا إخوانيًا متهمين بإثارة الشغب والتحريض ضد الشرطة والجيش فى القضية رقم 985 جنايات فيصل لسنة 2014.

حضر جلسة اليوم بقاعة المحكمة -التى عقدت بعضوية المستشارين عماد أبو الحسن ومحمد أحمد على سلمان وسكرتارية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان- 14 متهمًا فيما لا يزال 24 آخرون هاربين.

ويواجه المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، وارتكاب أعمال عنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث الروح العدائية ضد قوات الشرطة بدائرة قسم الأربعين، وحيازة وإحزار أسلحة نارية بقصد استعمالها فى الإخلال بنظام الأمن.

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مصر 365