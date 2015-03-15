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السجن 15 سنة لمتهم لحيازته 145 ألف قرص مخدر للاتجار بها فى سوهاج

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السجن 15 سنة لمتهم لحيازته 145 ألف قرص مخدر للاتجار بها فى سوهاج السجن 15 سنة لمتهم لحيازته 145 ألف قرص مخدر للاتجار بها فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد على السيد وأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين بمعاقبة المتهم مصطفى – ح – ح 32 سنة ويقيم بمركز سوهاج بالسجن 15 سنة بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وضبط بحوزته 145 ألف قرص من الأقراص المخدرة ترامادول .

ترجع أحداث القضية إلى 2014 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت المعلومات لضباط المباحث بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة وإغراق الأسواق بها وترويجها على زبائنه، وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم، وبحوزته 145 ألف قرص من الأقراص المخدرة "ترامادول"، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت احالته الى محكمة الجنايات و التى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365