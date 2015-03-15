تأجيل محاكمة 7 إخوان بتهمة تخريب منشآة عامة لـ 20 يونيه بالسويس

أجلت محكمة جنايات السويس "الدائرة الثالثة "اليوم الأحد محاكمة 7 منتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى متهمين فى القضية 6947 جنايات فيصل لسنة 2014 إلى 20 يونيو القادم لحضور جميع المتهمين من محبسهم وضبط الهاربين منهم واطلاع الدفاع على مستندات القضية.

حضر فى قفص الاتهام بجلسة اليوم التى عقدت برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وعضوية المستشارين عماد ابو الحسن ومحمد احمد على سلمان وسكرتارية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان 3 متهمين وبقى الرابع فى محبسه فيما لا يزال 3 هاربين .

ويواجة المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، وارتكاب اعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة فى يونية الماضى بدائرة حى الأربعين، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن.