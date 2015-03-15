تأييد حكم المؤبد لـ"إخوانى" وتأجيل محاكمة 22 آخرين بالمنصورة

أيدت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، فى جلستها التى عقدت اليوم، الحكم الصادر ضد متهم ينتمى إلى جماعة الإخوان، بالمؤبد فى قضية اشتراك فى تجمهر، والدعوة إلى العنف، والتعدى على ممتلكات الدولة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم "محمود السعيد حسن" خلال تظاهرة قام بها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة قسم أول المنصورة.

فى سياق متصل، أجلت المحكمة محاكمة 16 متهمًا لقيامهم بالتحريض على العنف والتجمهر إلى جلسة 13 من مايو المقبل للمرافعة، وكذلك تأجيل محاكمة 6 متهمين فى قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف والتظاهر بدون ترخيص إلى جلسة 6 أبريل المقبل.

ومن ناحية أخرى، قررت الدائرة (11 إرهاب) بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر تأجيل نظر قضية الخلية الإرهابية بالمنصورة إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

كانت محكمة جنايات المنصورة قد استأنفت نظر القضية المتهم فيها 13 شخصًا، بينهم متهم فلسطينى الجنسية، والمتهم الرئيسى بالقضية عامر مسعد عبد الحميد، بتهمة تمويل خلية إرهابية بالمنصورة لتصفية كل معارضى جماعة الإخوان بالمحافظة.

وتضم قائمة التهم الموجهة لـ"عامر" وباقى المتهمين، تكوين خلية إرهابية لقتل معارضى الإخوان، والشروع فى قتل محمد المغازى، وإتلاف ممتلكات شركة البحرين للاستثمار العقارى، واستعمال القوة ضد الثوار المتواجدين باللجان الشعبية بميدان الثورة بالمنصورة خلال شهر أغسطس من العام الماضى فى التظاهرة التى قام بها الإخوان بشارع الجيش بالمنصورة، كما وجهت لهم تهم تلقى تدريبات عسكرية خارج البلاد، وقد اعترف المتهم بما نسب إليه.