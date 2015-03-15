سقوط عاطل بـ3500 قرص مخدر بأسوان

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة دراو اليوم، الأحد، من ضبط عاطل بحوزته 3500 قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط مباحث دراو بتردد عاطل يدعى "أحمد.ح.ع" 31 سنة، ومقيم عزبة الواحى بمركز كوم أمبو، على دائرة مركز دراو للاتجار فى الأقراص المخدرة.

كلف مدير الأمن العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، العقيد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط أسوان، بتقنين الإجراءات وضبط المتهم والأقراص قبل ترويجها على عملائه، ونجحت قوة شارك فيها النقيب مؤمن فرج من ضبط المتهم وبحوزته 3500 قرص من (الترامادول والتامول) بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبعد إخطار الرائد مصطفى الرفاعى، رئيس عمليات إدارة البحث الجنائى، تحرر له المحضر رقم 456 إدارى مركز شرطة دراو لسنة 2015، وباشرت معه النيابة التحقيق.