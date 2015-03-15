وديا في المغرب - أول اختبار لكوبر مع منتخب مصر بعد 10 أيام

أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن المباراة الودية بين منتخبي مصر وغينيا الإستوائية تم تغيير موعدها ومكانها.

وأوضح زاهر أن اللقاء تم تقديمه ليقام يوم 26 مارس الجاري في ملعب محمد الخامس بالمغرب بدلا من الإمارات.

وأشار إلى اللقاء سيقام في الساعة السادسة، مبررًا تغيير موعده ومكانه لارتباط منتخب غينيا الإستوائية بمباراة ودية أخرى يوم 28 في بلد قريبة من المغرب.

وأكد سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة أبلغ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بكل هذه التغيرات.

وتعد مباراة غينيا الإستوائية الاختبار الأول لهيكتور كوبر مع "الفراعنة".