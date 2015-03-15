كوكا يسجل هدفه الـ15 في الموسم مع ريو أفي

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي هدفا لفريقه أمام بينافيل في مباراتهما يوم الأحد التي انتهت بالفوز 2-0.

وحل ريو أفي ضيفا على بينافيل ضمن الجولة الـ25 من الدوري البرتغالي.

وتقدم ديل فالي لريو أفي في الدقيقة 85، وأضاف كوكا ثاني الأهداف في الدقيقة 90.

كوكا رفع رصيده التهديفي إلى 15 هدفا سجلها مع فريقه البرتغالي في الموسم الجاري.

سجل مهاجم الأهلي السابق 12 هدفا في الدوري البرتغالي، وثلاثة في الكأس وواحد في بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد كوكا في وصافة هدافي الدوري خلف الكولومبي جاكسون مارتينيز نجم بورتو المتصدر بـ17 هدفا.