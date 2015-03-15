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دراسة إنشاء مصنع جديد للزجاج بإستثمارات 200 مليون دولار

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دراسة إنشاء مصنع جديد للزجاج بإستثمارات 200 مليون دولار دراسة إنشاء مصنع جديد للزجاج بإستثمارات 200 مليون دولار

كتب | أحمد محمود

مؤتمر شرم الشيخ

قال أندريا لوران  مستثمر أمريكي  أنه يدرس مع مجموعة من المستثمرين من الامارات والبحرين والسعودية تدشين شركة قابضة بأذرع إستثمارية مختلفة في عدد من المجالات في أهمها الزجاج  وإستصلاح الاراضي  والاستثمار العقاري.

وأوضح  في تصريحات خاصة لـ” ONA  ” أن رأسمال الشركة المبدئي هو 2 مليار دولار  مضيفا أن الاقرب للتنفيذ في بداية العمل هو مصنع الزجاج حيث تم الانتهاء كاملاً من دراسة الجدول.

وأشار إلى أن هناك إستقرار على موقعه في محافظة بني سويف مشيراً أن المصنع سيكون بإستثمارات مبدئية 200 مليون دولار .

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أونا

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