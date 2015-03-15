رامي : نتوقع إزدهار في قطاع السياحة خلال المرحلة القادمة

قال وزير السياحة خالد رامي إن قطاع السياحة المصري رغم ماعانه على مدار الفترة الماضية إلا أنه لازال الأكثر جذباً ونتوقع له الإزدهار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع قائلاً في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA إن هدف وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة هو تحقيق معدلات نمو جيدة تعادل ماكان يتم تحقيقه قبل الأزمة 6,11 مليار دولار في عام 2016.

ووضع قطاع السياحة في مسار النمو المتصاعد والسريع. وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018 .

وقال الوزير في معرض تصريحاته إنه يستهدف نحو 20 مليون سائح بحلول 2020 مؤكدا أن مؤتمر شرم الشيخ والحضور والمشاركة فيه جعلنا على يقين بقدرتنا على تعافي القطاع .

مراسل: أحمد محمود