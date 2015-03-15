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بالفيديو - في 45 دقيقة فقط .. شياطين مانشستر تحرق توتنام

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بالفيديو - في 45 دقيقة فقط .. شياطين مانشستر تحرق توتنام بالفيديو - في 45 دقيقة فقط .. شياطين مانشستر تحرق توتنام

45 دقيقة فقط كانت كافية لمانشستر يونايتد من أجل حسم الفوز أمام توتنام بثلاثية مقابل لاشيء.

توتنام حل ضيفا على مانشستر يونايتد في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد لم يمهل الضيف إلا 9 دقائق ليبدأ في هز الشباك عن طريق مروان فيلايني بعد تمريرة رائعة من العائد من الإصابة مايكل كاريك.

وتكفل كاريك بنفسه هذه المرة في هز شباك توتنام، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

نيران مانشستر يونايتد استمرت بحرق الضيوف، فسجل واين روني الهدف الثالث في الدقيقة 34.

واحتفل روني بطريقة مميزة على طريقة "الملاكمة" وهو بسبب ما نشرته الصحف سابقا عن مقطع له وهو يمارس الملاكمة. (تعرف على التفاصيل)

في الشوط الثاني، استمرت سيطرة يونايتد ولكن دون تسجيل أي أهداف أخرى.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 56 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الثالث أرسنال ونقطتين عن الثاني مانشستر سيتي و8 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

بينما تجمد توتنام عند النقطة 50 في المركز السابع.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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