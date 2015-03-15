“منصور بن محمد” يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من معرض أيام التصميم دبي

تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة من معرض ” أيام التصميم دبي” الذي ينفذ ضمن أجندة أسبوع الفن ، ويعتبر من أهم المعارض الفنية على صعيد الشرق الأوسط وآسيا ، والتي تستمر فعالياته لغاية 20 مارس 2015 في بوليفارد محمد بن راشد وسط مدينة دبي ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتشهد الدورة الرابعة لــ”أيام التصميم دبي” مشاركة كبيرة لنخبة من أشهر الصالات المختصة بفن التصميم في العالم وصلت إلى 44 صالة ، من 20 بلدا ووفقا لطبيعة المشاركات الجديدة يصل عدد الصالات من الإمارات إلى 11 صالة وهو الرقم الأكبر بالمقارنة مع الدورات السابقة.

ويتضمن برنامج هذا العام أكثر من 780 تصميم ، لأكثر من 150 فنانا ومصمما مما يجعل “أيام التصميم دبي” يستحق لقب الحدث الأكثر تنوعا بين معارض التصميم في العالم.

كما تتضمن فعاليات معرض “أيام التصميم دبي” برنامجا حافل بالجلسات الحوارية وورش العمل بدعم من “حي دبي للتصميم” ، حيث تصل ورش العمل المبرمجة إلى 13 ورشة تهدف من خلالها إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين من المبتدئين والمهتمين والمهنيين لتطبيق مفاهيم ونظريات التصميم المتنوعة في بيئة تقوم على التدريب العملي تحت إشراف وتوجيه 20 مصمما بارزا.

وتسلط الجلسات النقاشية الضوء على أبرز الفعاليات اليومية لمعرض التصميم الدولي “أيام التصميم دبي” ، والتي ستضم أكثر من 16 متحدثا من 12 جنسية مختلفة.