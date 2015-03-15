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4 نصائح للتخلص من القلق وكثرة التفكير

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4 نصائح للتخلص من القلق وكثرة التفكير 4 نصائح للتخلص من القلق وكثرة التفكير
كثرة التفكير هى تذكر بعض الأشياء مرارًا وتكرارًا، ولكن كثرة التفكير وخاصةً إذا ما اقترن بالقلق، قد يجعلك شخصاً فاقد الثقة بنفسك.

-أضرار التفكير بكثرة:


>تشير الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، إلى أن كثرة التفكير المقترن بالقلق قد يتسبب فى فشل الشخص وإخفاقه، ويسهل إصابته بالأرق ويجعله عاجزاً عن رؤية الموضوع من الزاوية الصحيحة، كما أنه دائماً ما ينظر للأمور بطريقة سلبية.

-نصائح للتخلص من كثرة التفكير:


>وقدمت استشارى الطب النفسى، بعض النصائح الهامة للتخلص من كثرة التفكير والقلق وتشوش المخ، ومنها:
>1- عليك التخلص من التفكير بشكل سلبى.
>2- اقضى وقتك فى القيام بأشياء مفيدة لك ولعقلك، كالقراءة والكتابة وسماع الموسيقى، وممارسة الرياضة، فهذا سيساعدك على التخلص من التفكير غير البناء.
>3- عليك إخراج كل ما فى داخلك سواء كان سلبياً أو إيجابياً، عن طريق الكتابة، فبهذه الطريقة أنت تُخرج كل ما هو سلبى فى حياتك.
>4- عند تخلصك من الإفراط فى التفكير والقلق، فيمكنك أن تأخذ القرارات الصحيحة واللازمة لتصحيح مسار حياتك، وهو ما يزيد من ثقتك بنفسك ويخلصك من القلق والتوتر.

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