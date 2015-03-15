مورينيو يستعرض.. هل تعرفون من أفضل مدرب في إنجلترا حاليا

في الاسبوع الذي شهد خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الذي لعب بـ10 لاعبين معظم المباراة، قرر الاستثنائي في كلمات استعراضية أن يذكر الجميع، بمن هو جوزيه مورينيو.

جاء مورينيو إلى غرفة المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون، ليوجه عددا من الأسئلة قبل الإجابة كذلك عليها.

فقد قال مورينيو: "أحترم كل مدربي البطولة.. لكن في الدوري الإنجليزي من هو المدرب الذي فاز بلقب أوروبي كبير؟".

ثم أجاب "إنه أنا ولويس فان جال.. فقط".

جوزيه مورينيو: 2 دوري أبطال أوروبا.. 7 دوري محلي

>كارلو أنشيلوتي: 3 دوري أبطال أوروبا.. 3 دوري محلي

>بيب جوارديولا: 2 دوري أبطال أوروبا.. 4 دوري محلي

>لويس فان جال: 1 دوري أبطال أوروبا.. 7 دوري محلي

>أرسين فينجر: 0 دوري أبطال أوروبا.. 4 دوري محلي

وتابع "في الدوري الإنجليزي، من المدرب الذي فاز باللقب المحلي أكثر من مرة؟".

ثم أجاب "أنا وفينجر.. فقط".

وسأل "من المدرب الذي فاز ببطولات مهمة في كل الدول القوية كرويا في العالم؟ في البرتغال، في إيطاليا، في إسبانيا، وفي إنجلترا".

وأردف "من فاز بسبع بطولات دوري؟ من فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين أو أكثر؟".

"أنا سعيد.. ليس لشيء لكن لأني حين أقارن نفسي بالأخرين، أشعر بأن الفارق بيننا شاسع.. هذا يجعلني سعيدا".. جوزيه مورينيو.