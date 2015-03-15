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فان جال يناقش احتمالية رحيل دي ماريا

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فان جال يناقش احتمالية رحيل دي ماريا فان جال يناقش احتمالية رحيل دي ماريا

لا يمكن أبدا أن تكون حاسما وأنت تتحدث عن مستقبل لاعب، هذا ما يؤمن به لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد، وهذا هو سبب عدم تأكيده لبقاء أنخل دي ماريا داخل صفوف الشياطين في الموسم المقبل.

دي ماريا يقدم موسما سيئا قياسا بذلك الذي توج فيه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وهذا رغم أن النجم الأرجنتيني يصنع كأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

هذا فتح باب التكهنات بأن دي ماريا قد يرحل عن يونايتد في الصيف، وهو ما ناقشه فان جال في مؤتمر مباراة مانشستر وتوتنام هوتسبر.

وقال فان جال: "أبدا لا يمكنك أن تكون واثقا وأنت تتحدث عن مستقبل لاعب، لأن كرة القدم فيها كل شيء".

وتابع "لو أراد أي لاعب مناقشة مستقبله فأنا مستعد لذلك".

ثم استدرك "لكن دي ماريا سعيد هنا، باستثناء الواقعة التي تعرض لها في منزله ومع أسرته أظن أنه في حالة جيدة".

وكان دي ماريا قد تعرض لاقتحام منزله، لكن من دون أضرار تذكر.

وأردف "كذلك أشك في أن يكون النادي دفع كل تلك الأموال، ثم يلقي اللاعب خارجه في الموسم التالي".

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