مورينيو يعالج أزمة سان جيرمان بالتشكيل الأساسي أمام ساوثامبتون

يأمل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في علاج أزمة باريس سان جيرمان على حساب ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

تشيلسي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد تعادله مع باريس سان جيرمان في ستامفورد بريدج رغم أن الفريق الفرنسي لعب بـ10 لاعبين أغلب اللقاء.

ولجأ مورينيو أمام ساوثامبتون للدفع بالتشكيل الأساسي لتشيلسي، على أمل تعويض ما حدث في دوري الأبطال بقنص 3 نقاط مهمة في الدوري.

يلعب ثيبوت كورتوا في مرمى تشيلسي، ويقف في الدفاع سيزار أزبليكويتا وبرانيسلاف إيفانوفيتش على يسار ويمين وجاري كاهيل وجون تيري.

في وسط الملعب، يقود نمنيا ماتيتش الفريق مع سيسك فابريجاس وراء ويليان وإدين أزار وأوسكار، مع رأس حربة وحيد هو دييجو كوستا.

ويجلس على مقاعد البدلاء ديدييه دروجبا ولويك ريمي وخوان كوادرادو وراميرس.