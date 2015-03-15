أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو يعالج أزمة سان جيرمان بالتشكيل الأساسي أمام ساوثامبتون

Google+ Print
مورينيو يعالج أزمة سان جيرمان بالتشكيل الأساسي أمام ساوثامبتون مورينيو يعالج أزمة سان جيرمان بالتشكيل الأساسي أمام ساوثامبتون

يأمل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في علاج أزمة باريس سان جيرمان على حساب ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

تشيلسي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد تعادله مع باريس سان جيرمان في ستامفورد بريدج رغم أن الفريق الفرنسي لعب بـ10 لاعبين أغلب اللقاء.

ولجأ مورينيو أمام ساوثامبتون للدفع بالتشكيل الأساسي لتشيلسي، على أمل تعويض ما حدث في دوري الأبطال بقنص 3 نقاط مهمة في الدوري.

يلعب ثيبوت كورتوا في مرمى تشيلسي، ويقف في الدفاع سيزار أزبليكويتا وبرانيسلاف إيفانوفيتش على يسار ويمين وجاري كاهيل وجون تيري.

في وسط الملعب، يقود نمنيا ماتيتش الفريق مع سيسك فابريجاس وراء ويليان وإدين أزار وأوسكار، مع رأس حربة وحيد هو دييجو كوستا.

ويجلس على مقاعد البدلاء ديدييه دروجبا ولويك ريمي وخوان كوادرادو وراميرس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع