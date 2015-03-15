أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راؤول: ريال مدريد يعرف كيف يستعيد قوته مرة أخرى

Google+ Print
راؤول: ريال مدريد يعرف كيف يستعيد قوته مرة أخرى راؤول: ريال مدريد يعرف كيف يستعيد قوته مرة أخرى

أكد راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق أن الفريق يعرف جيدا كيف يتعافى من تذبذب النتائج وتردي المستوى، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها مؤخرا أمام شالكه 4-3 في دوري الأبطال.

راؤول والذي توج مع الفريق الملكي بثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أعرب عن دعمه الكامل للفريق، وشدد على ثقته بعودة النادي لمكانته الطبيعية مرة أخرى.

تحدث صاحب الـ37 عاما لصحيفة "جروبو دوتريز" السلفادورية قائلا:"من شهرين، الكل كان يتحدث على عظمة الفريق بعد فوزه في 22 مباراة متتالية".

وأضاف"الهزيمة موجعة بالتأكيد لأي فريق، خاصة مع نادي بحجم ريال مدريد، ولكن الجهاز الفني واللاعبون يعرفون جيدا كيف يتخطون هذه المرحلة".

وأردف"أدعم الفريق بشكل كامل، الآن أكثر من أي وقت مضى، وأثق بأن اللاعبين سيبذلون كل شيء من أجل تحسين الأداء".

ويستضيف ريال مدريد فريق ليفانتي مساء الأحد في مسابقة الدوري، وسيحل ضيفا الأسبوع القادم على برشلونة في مواجهة الكلاسيكو والتي قد تحسم بشكل كبير بطل "الليجا" هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع