راؤول: ريال مدريد يعرف كيف يستعيد قوته مرة أخرى

أكد راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق أن الفريق يعرف جيدا كيف يتعافى من تذبذب النتائج وتردي المستوى، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها مؤخرا أمام شالكه 4-3 في دوري الأبطال.

راؤول والذي توج مع الفريق الملكي بثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أعرب عن دعمه الكامل للفريق، وشدد على ثقته بعودة النادي لمكانته الطبيعية مرة أخرى.

تحدث صاحب الـ37 عاما لصحيفة "جروبو دوتريز" السلفادورية قائلا:"من شهرين، الكل كان يتحدث على عظمة الفريق بعد فوزه في 22 مباراة متتالية".

وأضاف"الهزيمة موجعة بالتأكيد لأي فريق، خاصة مع نادي بحجم ريال مدريد، ولكن الجهاز الفني واللاعبون يعرفون جيدا كيف يتخطون هذه المرحلة".

وأردف"أدعم الفريق بشكل كامل، الآن أكثر من أي وقت مضى، وأثق بأن اللاعبين سيبذلون كل شيء من أجل تحسين الأداء".

ويستضيف ريال مدريد فريق ليفانتي مساء الأحد في مسابقة الدوري، وسيحل ضيفا الأسبوع القادم على برشلونة في مواجهة الكلاسيكو والتي قد تحسم بشكل كبير بطل "الليجا" هذا الموسم.