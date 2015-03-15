بالفيديو - ستامفورد بريدج يرفض الابتسام لتشيلسي

للمباراة الثانية على التوالي، تخيم أثار نتيجة سلبية على جماهير تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، هذه المرة بعد التعادل مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي 1-1.

تشيلسي ودع دوري أبطال أوروبا من ملعبه في لندن، بعدما تعادل مع باريس سان جيرمان بهدفين لمثليهما، في مباراة بائسة للفريق الأزرق.

حاول تشيلسي تجميل صورته في اللقاء التالي، خاصة وأن الأجواء كانت مهيئة أمامه للاحتفال إذ سقط خصمه المباشر مانشستر سيتي أمام بيرنلي بهدف في اليوم السابق.

وبالفعل تقدم تشيلسي عن طريق دييجو كوستا في الدقيقة 11 من كرة عرضية للظهير الأيمن برانيسلاف إيفانوفيتش.

لا يا مورينيو

لكن دوشان تاديش سجل لساوثامبتون التعادل في الدقيقة 19، وهدد الضيوف مرمى الفريق اللندني أكثر من مرة.

في الشوط الثاني ضغط تشيلسي، هدد مرمى خصمه، وصل لحدود حارسه، لكنه لم يفلح في هز الشباك.

هناك هجمة شهدت اصطدام كرة دييجو كوستا بعارضة ساوثامبتون..

أخرى شهدت رد دفاع ساوثامبتون لتصويبة من أزار، ومن جون تيري، ومن جاري كاهيل، وجميعهم من داخل منطقة الجزاء.

التغييرات من مورينيو لم تفعل شيئا، لا خوان كوادرادو أثر بشكل إيجابي، ولا لويك ريمي، لتستمر النتائج السلبية للمدرب البرتغالي وللفريق اللندني في أرضه ووسط جماهيره الزرقاء.

رغم كل شيء يظل تشيلسي بنقاطه الـ64، بعيدا عن وصيفه وملاحقه سيتي صاحب الـ58 نقطة. خاصة وأن للفريق اللندني مباراة مؤجلة في جعبته.

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