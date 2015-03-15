بالفيديو - روني يسخر من نفسه في احتفال هدفه بـ ' القاضية '

سخر واين روني مهاجم مانشتر يونايتد من نفسه بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك توتنام هوتسبر بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي، بتمثيله الدخول في حلبة ملاكمة وسقوطه مغشيا عليه.

صحيفة (ذا صن) الإنجليزية كانت قد نشرت مقطعا تسجيليا لروني مع زميله السابق فيل بارديسلي والثنائي يلاكم بعضه البعضا.

ولكن روني أصابته لكمة من بارديسلي في الوجه فسقط مغشيا عليه في مطبخ منزله!

المقطع التسجيلي قديم، ولكن الصحيفة الإنجليزية نشرته يوم الأحد وكان على غلاف الصحيفة.

وأمام توتنام انطلق روني وسجل هدفا جميلا في الدقيقة 34، كان هو الثالث، واحتفل كأنه يلاكم أحدا ثم سقط بنفس الطريقة التي سقط بها في منزله!

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