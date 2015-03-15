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مورينيو عن تألق صلاح: اسألوا فيورنتينا

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مورينيو عن تألق صلاح: اسألوا فيورنتينا مورينيو عن تألق صلاح: اسألوا فيورنتينا

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي التعليق على تألق الجناح المصري محمد صلحا من ناديه فيورنتينا.

صلاح انتقل على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل من تشيلسي إلى فيورنتينا.

الجناح المصري تألق بشدة بقميص فيورنتينا مسجلا 6 أهداف في 9 مباريات خلال 3 مسابقات مختلفة، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وعن صلاح قال مورينيو في تصريحات نقلتها ESPN "تألق صلاح؟ اسألوا فيورنتينا".

وأضاف "واسألوا مونتيلا".

تشيلسي تلقى صدمة بالخروج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ساوثامبتون ويرفض الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي.

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