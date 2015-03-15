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دويدار: ملعب الجونة سيء للغاية .. لا يمكننا اللعب عليه

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دويدار: ملعب الجونة سيء للغاية .. لا يمكننا اللعب عليه دويدار: ملعب الجونة سيء للغاية .. لا يمكننا اللعب عليه

أبدى أحمد دويدار مدافع الزمالك استيائه من سوء حالة أرضية ملعب الجونة بعد الفوز على رايون سبورتس 3-1 في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وقال دويدار لمراسل FilGoal.com: "قدمنا الشوط الأول بشكل جيد، ولكننا تأثرنا بخروج أحمد عيد عبد الملك".

وسجل عيد هدفين من الثلاثية قبل خروجه مصابا بتمزق في أربطة الكاحل.

وأضاف "ملعب الجونة سيء للغاية، لا يمكننا اللعب عليه والسيطرة على الكرة على الأرض بشكل سليم".

وتابع "فريق رايون سبورتس جيد جدا وليس كما يقول عليه البعض .. لديهم عناصر قوية وسريعة".

وأتم مدافع الزمالك "هدفنا الفوز في الإياب وسيكون مباراة صعبة وعلينا تجاوزها بالانتصار للمرور إلى الدور التالي ونبدأ مشوار المنافسة على اللقب".

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