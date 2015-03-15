فيريرا: الفوز الأول لي مع الزمالك رائع .. والرياح أثرت على الأداء

هنأ جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك فريقه على الفوز الأول تحت قيادته وذلك أمام رايون سبورتس في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية بنتيجة 3-1.

وتولى فيريرا مسؤولية الزمالك قبل ما يزيد عن شهر تقريبا خلفا لمحمد صلاح.

وقال فيريرا: "الفوز الأول مهم بعد تولي المسؤولية وتجاوز ظروف صعبة حدثت بسقوط 20 مشجعا للفريق".

وأضاف "من الصعب تجهيز فريقا خلال 40 يوما فقط، ولكنهم قدموا أداء طيبا في ظل الرياح الشديدة".

وتابع البرتغالي "مدينة الجونة مدينة جميلة، ولكن الرياح هنا شديدة للغاية وأثرت على الأداء".

وأتم "رايون سبورتس فريق قوي ومنظم .. ولقاء الإياب لن يكون سهلا".